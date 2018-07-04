ابوتريكة ينشر تغريدة مؤثرة بعد رفع إسمه من «قوائم الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 05:02 مساء
محمد أبو تريكة

نشر النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة تغريدة مؤثرة على حسابه في فيسبوك، بعد ساعات قليلة من إلغاء محكمة النقض المصرية قرار إدراجه على قوائم الإرهاب.

وكتب النجم السابق لنادي الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة: «مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين.. رحمة الله عليك أبي. مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب».

وقررت صباح اليوم، محكمة النقض المصرية،  قبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأوصت نيابة محكمة النقض في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال القاضي بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتقدم 1254 شخصا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم في تلك القائمة، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة.

 

 

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