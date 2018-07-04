مارادونا:: الحكم الأميركي لص

حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا، الأميركي غيغيرز يمنح البطاقة الصفراء للاعب كولومبيا (أرشيفية: الإنترنت)

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، سيلًا من الإهانات إلى حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا، الأميركي مارك غيغر، التي جرت أمس الثلاثاء ضمن دور الـ16 من مونديال روسيا.

واتهم مارادونا، الحكم الأميركي بشكل مباشر بعدم الحيادية، وشكك في نزاهته تجاه كولومبيا، وقال: «لقد عانت كولومبيا من سرقة ضخمة في المباراة، الحكم غيغر، وهو أميركي، يعرف قواعد لعبة البيسبول، وليس تلك الخاصة بكرة القدم، إنه لص»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأضاف مارادونا: «هاري كين ارتكب خطأ كبيرًا، وبدلًا من محاسبته قام الحكم بمعاقبة منتخب كولومبيا الذي لم يرتكب لاعبوه أي خطأ، لماذا لم تستعن بتقنية الفيديو؟».

ونجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 على حساب منتخب كولومبيا بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3 وسط انتقادات شديدة لأداء الحكم.