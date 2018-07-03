إنجلترا تطيح بكولمبيا وتلتقي السويد في ربع نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:08 مساء

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على  كولمبيا، بركلات الترجيح  4 - 3 ، بعد أن كان الفريقان تعادلا 1 - 1 تقدم لانجلترا هاري كين في الدقيقة 57،من ركلة جزاء فيما تعادل ياري مينا لكولمبيا من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل  الضائع، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018، والتي أقيمت على ملعب «أتكريت أرينا» في العاصمة موسكو.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من أجل حسم اللقاء، ولم يتمكن أحدهما من الحسم لصالحه، حتى احتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في نهايتها للمنتخب الإنجليزي.

وبذلك يلتقي المنتخب الإنجليزي بالسويد في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائد منتخب نيجيريا يكشف العلاقة بين خطف والده ومواجهة الأرجنتين
رياضة عالمية
لأول مرة.. جنود صينيون يشاركون في عرض عيد استقلال بيلاروسيا
دولى
أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر
رياضة عالمية
ألمانيا تفجر مفاجأة المدرب «لوف»
رياضة عالمية
تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك