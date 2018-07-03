إنجلترا تطيح بكولمبيا وتلتقي السويد في ربع نهائي المونديال

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على كولمبيا، بركلات الترجيح 4 - 3 ، بعد أن كان الفريقان تعادلا 1 - 1 تقدم لانجلترا هاري كين في الدقيقة 57،من ركلة جزاء فيما تعادل ياري مينا لكولمبيا من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018، والتي أقيمت على ملعب «أتكريت أرينا» في العاصمة موسكو.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من أجل حسم اللقاء، ولم يتمكن أحدهما من الحسم لصالحه، حتى احتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في نهايتها للمنتخب الإنجليزي.

وبذلك يلتقي المنتخب الإنجليزي بالسويد في نصف النهائي يوم السبت المقبل.