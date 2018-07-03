فيديو «الأكولون الثلاثة» يهز المونديال الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 05:08 مساء
المشجعون الثلاثة الذين خطفوا الأضواء بين جماهير المونديال الروسي (روسيا اليوم)

استجابت القناة الفضائية الروسية الرسمية، للفيديو الذي انتشر بين ملايين من عشاق كرة القدم مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، يمس ثلاثة مشجعين روس حضروا مباراة روسيا وإسبانيا في دور الـ16 وانتهى بفوز روسيا بركلات الترجيح في مفاجآة هي الأكبر حتى الأن في مونديال روسيا.

وعند الدقيقة 11 من الوقت الإضافي الأول للمباراة بين روسيا وإسبانيا في دور الـ16 لمونديال 2018، التقطت عدسة النقل التلفزيوني للمباراة ثلاثة مشجعين روس بلباس فلكلوري يأكلون الفطائر في توقيت واحد، وفقًا لـ «وسيا اليوم».

وصار الثلاثي الروسي من الشخصيات المشهورة بعد أن انتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا كالنار في الهشيم، ولا سيما أن ظهورهم على الشاشة كان فأل حسن حيث تزامن مع فوز المنتخب الروسي على نظيره الإسباني بركلات الجزاء.

وأجرى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استفتاء لاختيار «الأكولون الثلاثة» كتميمة لمونديال روسيا إسوة بالذئب «زابيفاكا»، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا فكاهية عديدة لـ«المشجعين الثلاثة» منها تجسيدهم لأبطال أشهر البرامج الكرتونية الروسية.

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