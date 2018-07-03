أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر

المهاجم الجزائري رياض محرز (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد المهاجم الجزائري رياض محرز، المحترف بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، لحزم حقائبه والرحيل بشكل رسمي تمهيدًا للخضوع لكشف طبي في مانشستر سيتي كخطوة أخيرة لإتمام صفقة الانتقال هذا الأسبوع.

محرز ظل يعاند ناديه الموسم الماضي وظهر بشكل مخيب للآمال بعد أن رفضت إدارة ليستر رحيله مع باقي النجوم الذين رحلوا عقب فوز الفريق بالدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ ليستر الموسم قبل الماضي، الأمر الذي دفع إدارة ليستر للخضوع أخيرًا لرغبات المهاجم الجزائري الذي يصر على الرحيل.

مانشستر سيتي حاول ضم محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم عديد العروض إلا أنها قوبلت بالرفض التام قبل أن تتحول دفة الأمور بالموافقة والاقتراب من تنفيذ صفقة قدرت بـ60 مليون جنيه استرليني.