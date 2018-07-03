ألمانيا تفجر مفاجأة المدرب «لوف»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:10 مساء
المدرب الألماني يواكيم لوف (إنترنت)

قرر المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، الاستمرار مع فريقه حتى 2022 بعد أن أعلن ذلك اليوم الثلاثاء عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث قال: «بعد تفكير عميق اتخذت قرار الاستمرار مع المنتخب الألماني».

ورغم خروج منتخب «المانشافات» من الدور الأول في كأس العالم المقامة في روسيا، وهو حامل اللقب الأخير في 2014 في البرازيل، فإن الاتحاد الألماني لم يعاقب لوف وترك له حرية الاختيار إما بالرحيل أو الاستمرار ليقرر اليوم الثلاثاء البقاء باختياره.

لوف تولى تدريب منتخب ألمانيا قبل 12 عامًا، وقاده لإنجازات على رأسها التتويج بلقب مونديال 2014 كذلك التتويج بلقب كأس القارات 2017 بروسيا، مع الوصول إلى الدور قبل النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى التي خاضها خلال هذه الفترة.

وتتمثل مهمة لوف المقبلة في استعادة توازن الفريق قبل المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، التي يستهل مشواره فيها بلقاء نظيره الفرنسي في سبتمبر المقبل.

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