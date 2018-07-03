تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله

قائد ريال مدريد كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إسبانية الثلاثاء عن مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صانع أحلام ريال مدريد، بعدما فتح بنفسه باب المفاوضات من أجل الرحيل عن النادي الملكي في الموسم المقبل.



من بين تلك الوسائل التي أفردت مساحات للموضوع جريدة «ماركا» الإسبانية التي أكدت أن يوفنتوس هو الأقرب لضم رونالدو في الميركاتو الصيفي، بعد أن ترددت أنباء عن تلقي اللاعب عروضًا من باريس سان جيرمان وأخرى من الدوري الصيني بعروض مالية مغرية.

وأكدت «ماركا» أيضًا أن يوفنتوس بدأ المفاوضات الرسمية مع ريال مدريد بعد أن حصلت إدارة النادي الإيطالي على الضوء الأخضر من كريستيانو نفسه عبر الموافقة الشفاهية، وسط أنباء عن تقديم عرض مالي يصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي للنجم الكبير.