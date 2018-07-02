في الوقت القاتل.. بلجيكا «تغتال» مقاتلي «الساموراي» وتلتقي البرازيل في ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 10:00 مساء
البلجيكي ناصر الشاذلي لحظة تسجيله هدف الفوز على الأرجنتين 2 يوليو 2018 (_الإنترنت)

تأهل منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد أن قلبت تأخرها بهدفين، إلى فوز 3 - 2 على اليابان، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب روستوف أرينا، على مدينة روستوف الروسية.

وبعد شوط أول سلبي، تقدمت اليابان بهدفين سريعين باغتت بهما الدفاع البلجيكي، عن طريق غينكي هاراغوتشي (الدقيقة 48) وتاكاشي إنوي (الدقيقة 52).

وعادت بلجيكا للمباراة من رأسيتين فصلتهما 4 دقائق أيضا، حيث سجل المدافع يان فيرتونغن الهدف الأول (الدقيقة 70) ومروان فيلايني (الدقيقة 74).

وسجل ناصر شاذلي الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل ثوان من انتهاء اللقاء.

وسيواجه المنتخب البلجيكي نظيره البرازيلي بعدما تأهلت إلى هذا الدور، بعد تغلبها على المكسيك (2-0) في وقت سابق من اليوم، في مباراة  ربع النهائي المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

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