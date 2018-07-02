اتحاد الكرة يعلن الموعد النهائي لـ«ديربي» طرابلس في قبل نهائي كأس ليبيا

من اللقاء الذي لم يحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا (صفحة الأهلي طرابلس)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس والاتحاد، ستقام عند الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب طرابلس الدولي.

جاء ذلك في البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد الكرة، اليوم، ونشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت مباراة أهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا، أقيمت الأسبوع فبل الماضي، وانتهى الوقت الأصلي لها بالتعادل السلبي، قبل أن يلجأ حكم المباراة لركلات الترجيح لحسم النتيجة، إلا أن الفريقين اعترضا على الركلة الثانية للأهلي، فرفض الاتحاد تكملة الركلات الترجيحية، فأنهى الحكم اللقاء بالتعادل ركلتين لمثلهما.

وشهد الشارع الكروي في طرابلس اعتراضات جماهيرية من كلا الناديين، ما نتج عنه أعمال عدائية تضرر منها ملعب طرابلس والمدينة الرياضية، ما استدعى تدخل حكومة الوفاق لحل الأزمة.

ولم يذكر بيان اتحاد الكرة أن الموعد الجديد لإعادة المباراة، تم بتوافق الناديين، خاصة أن أهلي طرابلس أعلن رسميًا عدم قبوله بإعادة اللقاء.

من جانبها، دعت جماهير النادي الأهلي طرابلس، اليوم على صفحة «حصريًا حصريا لأخبار نادي الأهلي طرابلس» على «فيس بوك» روابط جماهير الأهلي إلى الخروج في مظاهرة سلمية ضد اتحاد الكرة، وجاء في البيان: «اليوم تم ابلاغ ومراسلة مديرية أمن طرابلس بخطاب رسمي بموعد المظاهرة السلمية لتأمينها وللحفاظ علي نجاحها.. المظاهرة ستكون يوم الاربعاء القادم من النادي إلى ميدان الشهداء، وعلي جميع الروابط خارج طرابلس ضرورة الحضور و سكان طرابلس الحضور واجب حتمي عليكم.. يلي يشجع في الاهلي ويهمه ناديه ضروري يكون متواجد يوم الاربعاء القادم علي تمام الساعة 6 مساءً.. ناديكم يناديكم والاهلي مصيره بإيديكم».