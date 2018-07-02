مدرب المكسيك لنيمار: كرة القدم ليست للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 07:44 مساء
نيمار تعرض للضغط من لاعبي المكسيك 2 يوليو 2018 (الإنترنت)

وجه مدرب منتخب المكسيك، خوان كارلوس أوسوريو، سيلاً من الاتهامات والصفات المسيئة، إلى نجم منتخب البرازيل؛ نيمار دا سيلفا، بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين، في ثمن نهائي مونديال روسيا.

وقال أوسوريو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وفقًا لـ«كووورة»: «عار على كرة القدم أن يضيع الكثير من الوقت بسبب لاعب. نحن لا نلعب مع أطفال. نحن نلعب مع رجال. كرة القدم للأقوياء».

ونجح نيمار في قيادة االبرازيل للفوز في المباراة، بتسجيله الهدف الأول، وصنع الثاني لروبرت فيرمينيو، إلا أنه ااحتسب له الكثير من الأخطاء، التي نتج عنها إرهاب لاعبي المكسيك، التي رأى معها مدربهم، أن الأخطاء التي حصل عليها نيمار بالتمثيل، واحتسبها الحكم ومنح لاعبيه إنذارات أرهبتهم خوفًا من الطرد، ما حرم فريقه من اللعب بقوة «الرجال» على حد قوله.

وأضاف: «كانت خطتي للسيطرة على نيمار، هي اللعب النظيف، لكن لاعبي فريقي حصلوا على أكثر من بطاقة بسببه، ما أدى إلى تخوفهم».

ورفض المدرب المكسيكي، الذي بدا منفعلاً للغاية، الإجابة عن مزيد الأسئلة، التي تتعلق بنجم باريس سان جيرمان.

وواصل: «خسرنا بطولة، وأعتقد أنَّ هذا أكبر بكثير من الحديث عن مستقبلي.. الكرة المكسيكية في حاجة لأن يكون لديها لاعبون أكثر، يلعبون في أوروبا، كي نحقق المزيد».

يُذكر أنَّ المنتخب البرازيلي، تأهَّل إلى ربع النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة اليابان وبلجيكا، فيما فشل المنتخب المكسيكي في التغلب على عقدة دور الـ16، التي لازمته منذ بطولة 1986.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة