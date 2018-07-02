الشيشان ترد على منحها صلاح «المواطنة الفخرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 07:21 مساء
محمد صلاح مع رئيس الشيشان في قروزني (أرشيفية: الإنترنت)

وصف وزير جمهورية الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام، جمبولات عمروف، النجم المصري محمد صلاح، بالشخصية البارزة التي تستحق ما أسماه «لقب المواطنة الفخرية العالمية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ليعلق على منح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صفة «المواطن الفخري» لمحمد صلاح، وقال عمروف: «هذا مجرد تكريم للاعب كبير وعظيم، ليس فقط لأنه بارع في حرفته بل لأنه رجل بارز​​​. إنه مسلم متدين بعمق ويساعد المحتاجين، الرجل الذي يهتم بقريته، ويعرف جذوره ويحترمها»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأضاف عمروف: « شخص مثل محمد صلاح يستحق أن يكون ليس فقط مواطنًا فخريًا لجمهورية الشيشان، إنه يستحق أن يكون مواطنًا فخريًا في العالم الإسلامي بأسره، بل وأعتقد، لكل الإنسانية بشكل عام».

واتهمت عدد من وسائل إعلام أجنبية، الشيشان ورئيسها رمضان قديروف، بأنهمما يستغلان المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح لأغراض سياسية،.بعد وصول منتخب الفراعنة إلى مدينة غروزني عاصمة الشيشان، مقر البعثة المصرية خلال كأس العالم 2018.
من جانبه، قال رئيس البرلمانيين الجمهوريين في الشيشان، محمد داودوف، إن السلطات في الجمهورية ليس لها حاجة في ذلك، بالإضافة إلى أن لاعبين عالميين بارزين قد جاؤوا إلى الشيشان في وقت سابق.

 

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