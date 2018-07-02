«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا

المصري محمد صلاح نجم ليفربول (فيسبوك)

كشفت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية الإثنين النقاب عن راتب المصري محمد صلاح في ليفربول والذي سيصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد ليصبح صاحب الأجر الأعلى في تاريخ النادي.

يأتي هذا بعد أن أعلن ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول، وفقا لرويترز.

وقال ليفربول على موقعه الإلكتروني إن صلاح وقع عقداً طويل المدى بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44 هدفاً في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضاً.

وأشارت «دايلي ميل» إلى أن أجر صلاح قد تضاعف منذ انتقاله من روما لصفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الماضية من 100 إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت أن صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة 5 أعوام جديدة وأكدت أن العقد الجديد لا يتضمن أي شروط جزائية.