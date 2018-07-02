روسيات يلعبن على كأس العالم للزهور بفستان الزفاف

روسيات يلعبن كرة القدم بفستان الزفاف (إنترنت)

حرصت مجموعة من العرائس الروسيات على لعب كرة القدم بثوب الزفاف والمشاركة في مباراة ودية بمدينة كازان التي تستضيف مباريات كأس العالم المقام حاليًا في البلاد، وقسمت النساء المرتديات الثوب الأبيض والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما خمس لاعبات.

جاء زمن شوط المباراة 15 دقيقة ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير من الجماهير، وفقًا لما نقلته رويترز.

حصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور بعدما أقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الستة عشر، التي استضافتها كازان وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.