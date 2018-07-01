كرواتيا تعبر الدانمارك إلى ربع نهائي المونديال بركلات الترجيح

المنتخب الكرواتي حقق فوزًا صعبًا بركلات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الدانماركي

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا صعبًا بركلات الجزاء الترجيحية، اليوم الأحد، أمام نظيره الدانماركي، بنتجية ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما شهدت أوقات المباراة الأصلية والإضافية تعادلاً إيجابيًا 1-1 في الدقائق الأولى، لتعبر بذلك إلى ربع نهائي كأس العالم.

وبدأت الدنمارك البادئة التسجيل منذ الدقيقة الأولى، وتحديدًا بعد 57 ثانية، عبر ماتياس يورغنسن، لكن ماريو ماندزوكيتش أدرك التعادل في الدقيقة 4.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، خاض المنتخبان شوطين إضافيين، ونالت كرواتيا فرصة ذهبية للحسم من ركلة جزاء في الدقيقة 115، لكنّ الحارس كاسبر شمايكل تألق في وجه لوكا مودريتش وأنقذ بلاده.

وفرضت الأجواء الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمتها كرواتيا، لتلاقي في ربع النهائي روسيا الفائزة على إسبانيا الأحد بركلات الترجيح أيضًا.