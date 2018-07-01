تركي آل الشيخ يعاود الهجوم على الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 09:23 مساء
محمود الخطيب مع تركي آل الشيخ (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المستشار القانوني لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، محمد حمودة، حصوله على جميع التوكيلات الخاصة لتحريك بلاغ لدى نيابة الأموال العامة ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وفي بيان رسمي، قال حمودة: «آل الشيخ دعم الأهلي بمبلغ 261 مليون جنيه مصري، وطلب التعرف على أوجه إنفاق هذا المبلغ الذي تم منحه حبًّا في النادي، ولقد حصلت على توكيلات للتحرك قضائيًّا ضد كل مَن أساء إلى آل الشيخ في وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي».

وكان تركي آل الشيخ تخلى عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في الفترة الماضية، وشن هجومًا حادًّا ضد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الخطيب.

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