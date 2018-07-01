روسيا تفجر المفاجأة وتطيح بإسبانيا من دور الـ 16

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 06:46 مساء
منتخب روسيا يحتفل بإنجازه التاريخي أمام إسبانيا في المونديال 1 يولية 2018 (الإنترنت)

تأهل المنتخب الروسي إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم بعد فوزه برطلات الترجيح 4 - 3 على المنتخب الإسباني، بعد أن كان الفريقين تعادلال في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم 1-1  ضمن دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم 2018.

وتقدم الإسبان بهدف المدافع الروسي إيغور إغناشيفيتش الذي سجل في مرماه أثناء محاولته إيقاف الإسباني سيرجيو راموس أمام المرمى، في الدقيقة 12، ورد الروس بضربة جزاء في الدقيقة 41، نفذها بنجاح المهاجم أرتيم زيوبا.

وانتصرت روسيا بركلات الترجيح الأولى في المونديال، بنتيجة 4-3، لتنتظر الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك مساء الأحد، من أجل تحديد المنافس في ربع النهائي.

 

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