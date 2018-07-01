بوغبا: انتقمت من ميسي لكنه سيظل الأفضل في العالم

بوغبا يهون على ميسي مرارة خسارة الأرجنتين أمام فرنسا (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب النجم الفرنسي بول بوغبا عن سعادته بالفوز على نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي ورفاقه والتأهل إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال بوغبا في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لا يزال أفضل لاعب في العالم، منذ 10 سنوات، ما يفعله في كرة القدم فريد، وسيبقى مثلا يحتذى به للكثير من اللاعبين».

وأضاف النجم الفرنسي: «لاعبون من نوعية (البرغوث) يجعلونك تعشق كرة القدم، وأظن جازما أنه سيبقى أفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة قادمة».

وتذكر بوغبا أنه خسر أمام ميسي وبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما كان اللاعب الأسمر في صفوف يوفنتوس الإيطالي عام 2015، حيث أشار: «أنا سعيد بأنني تغلبت عليه وانتقمت لما حدث لنا، في لقائنا ضد الأرجنتين».

وتوقع بوغبا أن يكون المونديال الروسي هو الأخير لميسي في مشاركاته في كأس العالم، قائلا: «أكيد أنه قد أصيب بخيبة، وهو يشعر بالألم لخروج بلاده من المونديال، وغالبا قد تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم، لكنه سيكون دائما في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم حول العالم».