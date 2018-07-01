بالفيديو: بيتزا «سواريز» تهزم فطيرة «كريستيانو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 02:52 مساء
الطاهي فاليري ماكسيتشيك يستعرض فطيرتي بيتزا لكريستيانو وسواريز (إنترنت)

جذب الطاهي فاليري ماكسيتشيك الانتباه إلى فكرته بأسلوبه المبتكر للاحتفال ببطولة كأس العالم لكرة القدم في سان بطرسبرج بروسيا عندما أقدم على عمل فطيرتي بيتزا تصوران وجهي أسطورتي اللعبة كريستيانو رونالدو ولويس سواريز قبل لقائهما السبت في دور الـ16.

وجمع الطاهي بين حبه لكرة القدم، وفن صنع صور صالحة للأكل، للاعبين اللذين سيتقابلان وجها لوجه، قبل أن يخسر كريستيانو مع البرتغال أمام سواريز مع الأوروغواي بهدفين لزميله كافاني لتفوز البلد اللاتيني (1/2) لتواجه فرنسا في دور الثمانية.

استغرق عمل فطيرة البيتزا الواحدة، نحو ساعتين، لرسم كل وجه ليقدمهما الطاهي لرواد مطعم هوبهيد تاب رووم، الجمعة، وفقا لرويترز.

ويقول ماكسيتشيك، إنه يأمل أن يبرز فنه حبه للعبة كرة القدم ووعد بأن يصنع فطائر بيتزا تحمل وجه كل لاعب من أعضاء المنتخب الوطني الروسي في حالة فوز بلاده بكأس العالم لكرة القدم للعام الحالي.

وسبق للطاهي الفنان، أن صنع فطائر بيتزا تحمل وجه مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف ونجمه الصاعد أرتيم غيوبا.

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