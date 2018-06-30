كافاني «يحمل» الأوروغواي على «أكتافه» إلى ربع النهائي.. ورونالدو يودع بالبرتغال

رونالدو يساعد كافاني على الخروج، قبل أن تخرج البرتغال وتتأهل الأوروغواي 30 يونيو 2018 (الإنترنت)

حمل إدينسون كافاني منتخب أوروغواي «على أكتافه» إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 بعد أن سجل ثنائية بمرمى البرتغال في مباراة ثمن النهائي التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي الروسية.

وافتتح منتخب أوروغواي التسجيل عبر كافاني في الدقيقة 7 بعد أن تابع كرة عرضية من لويس سواريز، وتمكن أبطال أوروبا من تحقيق التعادل عبر ركلة ركنية أكملها بيبي برأسه في الشباك في الدقيقة 55، لتستقبل شباك الأوروغواي، بذلك الهدف الأول في مونديال روسيا، بعد 4 مباريات حتى الآن.

وسجل كافاني الهدف الثاني لأوروغواي من تسديدة مقوسة رائعة من بعيد استقرت على يسار الحارس البرتغالي، قبل أن يغادر صاحب الهدفين الملعب في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة، وبدا وهو يشير إلى مدربه برغبته في الخروج، ليتولى سواريز قيادة الكفاح الرجولي للأوروغواي، بدلاً عنه.

وفشل كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورفاقه في تعديل النتيجة، ليلحق رونالدو بميسي الذي سبقه إلى مغادرة البطولة بعد الهزيمة من فرنسا 3-4 في وقت سابق اليوم.

وضرب منتخب الأوروغواي موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الفرنسي، الذي أقصى بدوره منتخب الأرجنتين، من المونديال بفوزه عليه (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب قازان.