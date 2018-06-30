«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 06:53 مساء
حكم إحدى مباريات المونديال الروسي يستعين بالفيديو (أرشيفية: الإنترنت)

احتفل مسؤولو التحكيم في الفيفا، الجمعة، بما وصفوها بأنها كأس عالم خالية من الفضائح، قائلين إن نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3% في الدور الأول للمونديال.

وقال ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم: «بعد 48 مباراة لم تحصل فضيحة واحدة، وهذا مهم للغاية».

والنهائيات الحالية لمونديال كرة القدم بروسيا هي أول كأس عالم تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد الذي يراقب المباراة على شاشات تلفزيونية فائقة الدقة ويتواصل مع حكم المباراة.

ويراجع القائمون على نظام حكم الفيديو قرارات التحكيم المصيرية التي يمكن أن تغير نتيجة المباراة، وإذا شعروا بأن حكم المباراة اتخذ قرارًا خاطئًا يتواصلون معه لكي يراجع القرار بنفسه على شاشة بجوار الملعب.
 

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