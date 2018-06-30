«فيفا» ينتزع وظيفة سفير من مارادونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 06:25 مساء
مارادونا في المدرجات يشجع الأرجنتين أمام نيجيريا (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنهاء تعاونه مع الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا كسفير للمنظمة، بسبب سوء سلوكه خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

ووفقًا لصحيفة «Diario Correo» البيروفية، أن الفيفا لن يقوم بتسديد الدفعات لمارادونا، بعد انهاء التعاون معه.

أشار مارادونا من مدرجات ملعب «زينيت أرينا»، بإصبعيه الأوسطين بعد تسجيل منتخب بلاده هدف الفوز الثاني في مرمى نيجيريا (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمونديال.

وظهرت معلومات، في وقت سابق في وسائل الإعلام، أن مارادونا يتلقى من الفيفا 10 آلاف جنيه استرليني يوميا أثناء أداء مهامه من خلال تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا. علاوة على تلقي بطل مونديال المكسيك 1986، مبالغ إضافية كبدل السفر والإقامة والنفقات الأخرى.

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