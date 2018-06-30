فرنسا تفوز وتتأهل لربع النهائي والأرجنتين «تغتال» الحلم المونديالي لميسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 06:01 مساء
كلياني مبابي يسدد كرة الهدف الثالث لفرنسا في مرمى الأرجنتين 30 يونيو 2018 (الإنترنت)

حجزت فرنسا أول بطاقات الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018 بعد فوزها، اليوم على الأرجنتين بنتيجة 4-3.

وتلاعب المنتخب الفرنسي بقوته الهجومية الضاربة بالدفاعات الأرجنتينية الضعيفة وأمطر شباك «التانغو» بأربعة أهداف، سجلها، أنطوان جريزمان وبنيامين بافارد وكيليان مبابي (هدفين)، في الدقائق 13 من ركلة جزاء و57 و64 و68، مقابل ثلاثية للأرجنتين، سجلها آنخيل دي ماريا وجابرييل ميركادو وسيرجيو أجويرو، في الدقائق 41 و48 و93.

وبات مبابي، أول فرنسي يسجّل هدفين في نفس المباراة بمرحلة خروج المغلوب منذ زين الدين زيدان (3-0 ) ضد البرازيل في نهائي 1998.

وتأهل المنتخب الفرنسي، لدور الثمانية، منتظرا الفائز من مواجهة أوروجواي والبرتغال، فيما ضاع حلم ليونيل ميسي، في التتويج بلقب المونديال، خلال مشاركته الرابعة في العرس العالمي.

 

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