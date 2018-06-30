اتهام نجم منتخب المغرب بالقتل عقب عودته من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 05:07 مساء
نجم المنتخب المغربي أمين حاريث «يمين» في لقاء إيران (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الجهات الأمنية بمدينة مراكش المغربية، أن نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، أمين حاريث، هو مَن كان وراء ارتكاب حادثة سير راح ضحيتها شاب في العشرين من عمره، أمس الجمعة، بأحد شوارع المدينة الحمراء.

وأُشيع أمس أن شقيق اللاعب الدولي، هو مَن ارتكب الحادث، إلا أن تحريات أمنية أكدت اتهامها لأمين حاريث، بعد أن تبين لها أنه مَن تسبب في الحادث، فأمرت النيابة العامة المشرفة على البحث بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب حاريث، وتقديمه في حالة سراح بعد إتمام البحث المنجز في القضية.

يذكر أن حاريث عاد لتوه إلى المغرب بعد مشاركته مع «أسود الأطلسي» في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، التي ودعها المنتخب المغربي من دور المجموعات.

ويعد حاريث، أحد أبرز النجوم الصاعدين في الكرة المغربية، وتألق بشكل كبير في الموسم المنصرم، وساهم في تأهل فريق شالكة الألماني للعب في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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