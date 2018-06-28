المجلس الرئاسي يدخل على خط أزمة «حريق المدينة الرياضية» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 10:14 مساء
أحمد عمر معيتيق، يستقبل زياد قريرة، والعميد صلاح السموعي (الصفحة الخاصة لمعيتيق على فيس بوك)

استدعى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة ، زياد قريرة، ومدير مديرية أمن طرابلس، العميد صلاح السموعي، للوقوف على أعمال الشغب التي لحقت بالمدينة الرياضية طرابلس، وما صاحبها من أعمال تخريب للمرافق العامة.

ووفقًا لما نشرته صفحة إدارة التواصل الاجتماعي بمجلس وزراء حكومة الوفاق، اليوم الخميس، أصدر النائب تعليماته بتكليف وزير الداخلية لتشكيل لجنة تحقيق تحدد المسؤولين عن هذه الأحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الفاعلين للجهات المختصة، وموافاة المجلس الرئاسي بنتائج التحقيقات خلال اسبوع.

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