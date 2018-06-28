طقوس وتقاليد هي سر التألق الدائم لرونالدو

النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو (أرشيفية: الإنترنت)

يصنف خبراء الطب الرياضي، واللياقة البدنية، ومدربو كرة القدم، النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، من أكثر نجوم كرة القدم «اكتمالًا» من الناحية الفنية والجسدية، ويرجع الخبراء السبب إلى عدة عوامل هامة.

ويأتي في مقدمة العوامل التي جعلت من نجم وهداف فريق ريال مدريد، أفضل لاعب في العالم «5 مرات»، انضباطه التام في التدريب والغذاء خارج الملعب رغم بلوغه الـ33 سنة، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

من جانبه، نشر موقع «بزنس إنسايدر» تقاليد رونالدو، والنظام الذي يتبعه أيام المباريات المهمة، بالقول: «بعد النوم لمدة 8 ساعات، يحرص رونالدو على شرب كميات كبيرة من الماء خلال يوم المباراة، للحفاظ على ترطيب الجسم».

وأضاف الموقع: «يتناول نجم الريال، وجبات خفيفة أساسها البروتين والقمح يوم المباراة، كما يستمع للموسيقى قبل دخول الملعب.

ويقول الإنجليزي واين روني، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن «الدون» ينظر لنفسه في المرآة ويبدأ بتحفيز نفسه بعد ارتداء قميص وحذاء اللعب.

أما بعد المباراة، فيفضل رونالدو تناول وجبة في الملعب قبل المغادرة، عادة ما تتكون من البيتزا والفواكه، قبل أن يأخذ حمامًا باردا وآخر ساخنًا، ثم يسبح لمدة 20 دقيقة.

وتساعد السباحة النجم البرتغالي على التعافي من أي ضربات أو إصابات في المباراة، كما تمكنه من الاسترخاء واسترجاع أحداث المباراة بهدوء، وفقًا للموقع.

وسجل رونالدو 4 أهداف في مونديال روسيا خلال مرحلة المجموعات، حيث بدا في أوج تألقه باستثناء إهدار نادر لركلة جزاء في مباراة إيران، لكنه أمام مهمة صعبة متمثلة في قيادة منتخب بلاده بمواجهة أوروغواي، السبت، بدور الـ16.