للتاريخ.. قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 لمونديال روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 06:46 مساء
صورة ألتقطت لمشجع مكسيكي عبر «رويترز» وأخذت عنها «روسيا اليوم» «الإنترنت»

اكتمل اليوم الخميس عقد المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى الدور الثاني من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليًا في روسيا.

وانتزع منتخبا كولومبيا واليابان آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دور الـ 16 للمونديال، بعد أن احتلتا المركزين الأول والثاني في المجموعة الثامنة.

«بوابة الوسط» تستعرض فيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة رسميًا إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي بدأت في 14 يونيو الجاري وتنتهي في 15 يوليو المقبل:

المجموعة الأولى: «الأوروغواي - روسيا»

المجموعة الثانية: «إسبانيا - البرتغال»

المجموعة الثالثة: «فرنسا - الدنمارك»

المجموعة الرابعة: «كرواتيا - الأرجنتين»

المجموعة الخامسة: « البرازيل - سويسرا»

المجموعة السادسة: «السويد - المكسيك»

المجموعة السابعة: « إنجلترا - بلجيكا.»

المجموعة الثامنة: « كولومبيا - اليابان»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انخفاض الدينار في السوق السوداء
ليبيا
دراسة: تشكّل كوكب المريخ كان سريعًا
علوم وتكنولوجيا
«فيسبوك» توقف مشروع طائرات مسيّرة لتوفير الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بعد أن فُقدا منذ فبراير.. العثور على جثتي شابين بمزرعة غرب بنغازي
ليبيا
في دور الـ16: البرازيل تصطدم بالمكسيك .. وسويسرا مع السويد
رياضة عالمية
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
«ذا غارديان»: قرار حفتر حول الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي
ليبيا
تباين ردود الأفعال حول تسليم منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط في بنغازي
ليبيا
«وول ستريت»: قرار حفتر حول موانئ النفط يمهد لمواجهة مسلحة جديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟