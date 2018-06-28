بالبطاقة الصفراء السنغال خارج كأس العالم

حرمت قاعدة «اللعب النظيف» منتخب السنغال من الصعود إلى دور الـ«16»، ومنحت اليابان ورقة الترشح، حيث تعتمد لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حالة تساوي منتخبين في فارق الأهداف الاحتكام إلى عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها كل منتخب.

ووفق هذه القاعدة ترشح منتخب اليابان لحصوله على عدد بطاقات صفراء أقل من منتخب السنغال، حيث تصدر المجموعة منتخب كولومبيا برصيد 6 نقاط.

وانتهت مبارة اليابان مع بولندا بفوز المنتخب البولندي (1-0)، بينما فقد منتخب السنغال مباراته أمام كولومبيا بنتيجة (1-0).

يذكر أنه لأول مرة يطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم قاعدة «اللعب النظيف» في بطولة كأس العالم.