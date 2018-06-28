ترامب يطالب كريستيانو بالترشح لرئاسة البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 03:47 مساء
ترامب في الإطار الأيمن وكريستيانو في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالترشح في انتخابات بلاده الرئاسية ضد الرئيس الحالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي رد بأن البرتغال ليست مثل الولايات المتحدة.

وبدا الأمر مثل المزحة بين ترامب وريبيلو دي سوزا الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى واشنطن ليمتد الحديث إلى مونديال كرة القدم في روسيا، وفقًا لما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن «وكالة الأنباء الإسبانية».

وفي أول اجتماع ثنائي مع ترامب طلب ريبيلو دي سوزا من نظيره الأميركي بأن يذكر أن البرتغال لا تزال تنافس في البطولة وترغب في الفوز باللقب.

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