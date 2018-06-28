الصحافة الإنجليزية «تشمت» في بطل العالم

حسرة وحزن في منتخب ألمانيا (إنترنت)

اهتمت الصحافة الإنجليزية بخروج المنتخب الألماني، بطل العالم، من المونديال عقب الخسارة 0-2 أمام كوريا الجنوبية، الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة، في ظل وجود تنافس كبير بين ألمانيا وإنجلترا في كرة القدم.

وتصدرت الخسارة المفاجئة الصفحات الأولى في الصحف المحلية وتركز على «الشماتة» ونشرت جريدة «ذا صن» جدول المجموعة السادسة بتواجد المنتخب الألماني في قاع الترتيب برفقة صورة للمدرب الغاضب يواكيم لوف.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» تعليقًا على وجوه مسعود أوزيل وتوماس مولر ومشجع ألماني حزين «إنه شيء رائع»، بينما أعلنت جريدة «ديلي تليغراف» أن الهزيمة بمثابة «ذل تاريخي».