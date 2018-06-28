أوزيل يشتبك مع الجماهير الألمانية في المدرجات

أوزيل يشتبك مع الجماهير الألمانية في المدرجات (تويتر)

دخل لاعب خط وسط منتخب ألمانيا «المانشافت» مسعود أوزيل في مشادات مع مشجعين لمنتخب بلاده بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الألماني بنظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في مونديال روسيا.

وخسرت ألمانيا الأربعاء أمام منتخب كوريا الجنوبية (0ـ2)، وذكر شهود عيان أن أوزيل كان يتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فرمى قميصه في اتجاه جماهير المنتخب الألماني، لكنه عاد فجأة وتوجه إلى الجماهير غاضبًا وهو يصرخ ويلوح بيديه قبل أن يتدخل مدرب حراس المرمى أندي كوبكه لتهدئته، وفقًا لجريدة «بيلد».

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل ما وقع بين أوزيل والجماهير الألمانية مرجحة تعرض أوزيل للشتم من قبل جماهيره التي شهدت وداع حامل اللقب من الدور الأول مرة منذ العام 1938.