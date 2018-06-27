«لعنة» البطل تطيح بألمانيا إلى خارج المونديال من الدور الأول

من مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية 27 يونيو 2018 (الإنترنت)



فقد منتخب ألمانيا لكرة القدم لقب بطل كأس العالم الذي فاز فيه في البرازيل 2014، عندما فشل في العبور من دور المجموعات للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته في المونديال، وذلك بعد خسارته بهدف نظيف من منتخب كوريا الجنوبية، في ختام المجموعة السادسة من مونديال 2018.

وفشل الألمان في فك دفاعات كوريا الجنوبية، التي سدت كل المنافذ على ألمانيا التي اكتفت بأربع نقاط في المركز الثالث، خلف السويد والمكسيك.

ولقي المنتخب الألماني مصير سابقيه، حيث خرج المنتخب الإيطالي من الدور الأول في نسخة 2010، وكذلك إسبانيا في 2014.

ومن جهة أخرى، رافق المنتخب السويدي المكسيك للدور الثاني من البطولة، بعد أن هزمه بنتيجة 3-0، في لقاء الفريقين بمدينة إيكتنبورغ.

وتصدرت السويد المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف على المكسيك، التي تأهلت كوصيفة للمجموعة المثيرة.

حقق المنتخب الألماني، رقما سلبيا خلال مباريات كأس العالم المقامة في روسيا، بعدما سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراته ضد نظيره الكوري الجنوبي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن المنتخب الألماني فشل في تسجيل الأسبقية في الشوط الأول خلال المباريات الثلاث بدور المجموعات في مونديال روسيا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ مونديال 1986.



وفشل المنتخب الألماني في التسجيل في شباك المنتخب الكوري بالشوط الأول، بالرغم من السيطرة الكبيرة على الكرة.