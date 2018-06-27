مدافع المكسيك يسجل رقم مونديالي جديد بعد 15 ثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 05:38 مساء
المدافع المكسيكي خيسوس غاياردو يحصل على أسرع انذار في المونديال 27 يونيو 2018 (الإنترنت)

دخل المدافع المكسيكي خيسوس غاياردو تاريخ البطولة الأشهر بحصوله على أسرع بطاقة صفراء في تاريخ كأس العالم، ليسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا جديدًا خلال مواجهة منتخب بلاده مع السويد في ختام المجموعة السادسة من مونديال 2018.

ولم يتردد الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانيا في إشهار البطاقة الصفراء بعد 15 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، بعد تدخل عنيف من غاياردو على مهاجم السويد أولا تويفونين، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

ويعود الرقم القياسي السابق للاعب الأوروغواياني خوسيه ألبرتو باتيستا في مونديال 1986، حيث حصل على البطاقة الصفراء بعد 54 ثانية من انطلاق اللقاء.

وتعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها غاياردو الأسرع منذ إدخال البطاقات الصفراء في المونديال عام 1970.

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