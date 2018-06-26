كرواتيا تنتشل الأرجنتين من «السقوط» وتصطحبها إلى دور الـ16 للمونديال

ماركو روخو يسدد كرة هدف فوز الأرجنتين في مرمى نيجيريا 26 يونيو 2018 (الإنترنت)

سجل الأرجنتيني ماركو روخو الهدف الثاني لبلاده في مرمى نظيره النيجيري (2-1)، وعلى الجانب الآخر من صراع التأهل، يقدم لاعب كرواتبا إيفان بريستش، أغلى الهدايا ويحرز هدف الفوز على أيسلندا، لتصطحب كرواتيا الأرجنتين ليتأهلا سويًا إلى دور الـ16، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة للمونديال الروسي.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لمنتخب التانغو مبكرا، في الدقيقة الـ 14، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، على ملعب "زينيت أرينا"، في مدينة سان بطرسبورغ.

وأدرك المهاجم النيجيري فيكتور موسيس هدف التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 51، من ضربة جزاء مشكوك في صحتها.

أحرز ميلان باديلي هدف التقدم للمنتخب الكرواتي أمام نظيره الآيسلندي في اللقاء الذي يقام الآن في إطار الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018، وجاء هدف باديلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة (53).

وإذا بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء، فالفائز من المباراة الأخرى بين الأرجنتين ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، سيتأهل إلى دور الـ16، وحتى التعادل في ظل هذه النتيجة، يكفي نيجيريا لخطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل.