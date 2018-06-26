ريال مدريد يهيمن على المونديال الروسي

نجما ريال مدريد، رونالدو ولوكا مودرتش (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مباريات دور المجموعات بمونديال روسيا، عن استمرار هيمنة لاعبي نادي ريال مدريد على كرة القدم حتى في كأس العالم، بعد أن تصدر لاعبو «الملكي» لائحة الهدافين حتى الآن .

وسجل لاعبو الريال 9 أهداف حتى الآن في المونديال، متقدمين على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي سجل لاعبوه مجموع 7 أهداف، فيما سجل لاعبو برشلونة الإسباني 6 أهداف.

وسجل من ريال مدريد البرتغالي كرستيانو رونالدو (4 أهداف) والكرواتي لوكا مودريتش (هدفان) فيما سجل كل من الألماني توني كروس والإسبانيان ناتشو فيرنانديز وإيسكو هدفا واحدا.

ورفع الهداف الإنجليزي هاري كين اسم بلاده وناديه توتنهام عاليا، بعد ما سجل 5 أهداف حتى الآن، وسجل الدنماركي كرستيان إيركسن والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفا واحدا.

وسجل لبرشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو هدفين، ومثلهما للأوروغواياني لويس سواريز، وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش، والكولومبي ييري مينا هدفا واحدا.

وفي المركز الرابع، حل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، حيث سجل لاعبوهما 5 أهداف، حصة الأسد منها كانت للبلجيكي روميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد (4 أهداف)، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد (3 أهداف).