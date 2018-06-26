«فيفا» يعتزم فتح تحقيق مع «صلاح»

صلاح وترزيجية في مباراة مصر والسعودية (تويتر)

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق مع نجم المنتخب المصري لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاختراقه بروتوكلات «فيفا» المنصوص عليها.

وجاء اختراق صلاح في عدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والسعودية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، الذي اختتمه «الفراعنة» بشكل مخيب للآمال بالخسارة في المباريات الثلاث.

وخسر منتخب مصر من نظيره السعودي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، وحصل صلاح على جائزة «رجل المباراة»، وتنص قواعد كأس العالم على حضور المدربين وأصحاب جائزة «رجل المباراة» المؤتمر الصحفي بعد المباريات وهو ما لم يفعله صلاح بسبب تدهور حالته النفسية.

وعاشت البعثة المصرية أجواء من الحزن وخيبة الأمل فور وصولها اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة الذي شهد رقابة وتشديدًا أمنيًّا غير معتاد على الفريق وتحديدًا الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.