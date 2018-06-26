بعثة منتخب مصر تصل القاهرة وسط رقابة أمنية مشددة على «كوبر» وتخلف بعض النجوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 02:43 مساء
كوبر لحظة دخوله مطار القاهرة (تويتر)

وصلت بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم مطار القاهرة منذ قليل في رحلة قادمة من روسيا بعد انتهاء الدور الأول بتصفيات المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

دخل أفراد البعثة المطار، اليوم الثلاثاء، وسط رقابة أمنية مشددة خصوصًا على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة خوفًا عليه من الاحتقان الجماهيري بعد أن خسر المنتخب المصري مبارياته الثلاث محتلاً المركز الأخير.

الاحتقان امتد إلى بعض اللاعبين الذين رفضوا التوجه مع البعثة إلى القاهرة وتخلفوا عن الطائرة وهم المحترفون محمد النني وأحمد حجازي وترزيجيه ووسام مرسي وأحمد المحمدي.

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