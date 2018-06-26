مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية

القاهر ة - «بوابة الوسط» | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 01:16 مساء
عبد الله السعيد في الإطار الأيمن ومرتضى في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بشكوى رسمية في النيابة العامة ضد لاعب المنتخب الوطني المصري عبد الله السعيد لرفضه رد أموال الزمالك بعد أن وقع للأبيض وحصل على 40 مليون جنيه قيمة التوقيع على عقد لمدة موسمين قبل أن يتراجع ويعلن تجديده لناديه الأصلي الأهلي الذي قرر الاستغناء عنه وتسريحه.

وأوضح مرتضى أن نيابة الأموال العامة ستفتح تحقيقًا مع لاعب المنتخب الوطني الأربعاء المقبل بعد وصوله مع بعثة الفريق الوطني قادما من روسيا حيث انتهاء المونديال بخيبة أمل للفراعنة بتحقيق ثلاث هزائم في الدور الأول.

وقال مرتضى منصور عبر تصريحاته التليفزيونية الإثنين «عبدالله السعيد حصل من الزمالك على 40 مليون جنيه و60 مليون جنيه من الأهلي و30 مليون من اللعب في فنلندا و50 مليون من أهلى جدة الذي انضم له مؤخرا، لكن حق الزمالك لن يضيع وسننتظر التحقيقات».

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