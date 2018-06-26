5 ألعاب ليبية جديدة تتوجه لإسبانيا في البحر المتوسط

البعثة الليبية في الألعاب الأفريقية (أرشيفية : الإنترنت)

تتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى إسبانيا منتخبات ليبيا في ألعاب التايكواندو والجودو وألعاب القوى والكرة الحديدية والكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات دورة البحر المتوسط بطراغونة الإسبانية.

وستغادر منتخبات القوس والسهم والرماية بالمسدس والمبارزة، وما زال رصيد ليبيا خاليًا من الميداليات في البطولة.

حتى نهاية اليوم الرابع تتصدر إيطاليا الترتيب العام برصيد 31 ميدالية منها 17 ذهبية و5 فضية و9 برونزية، وتأتي تركيا ثانيًا برصيد 19 ميدالية 7 ذهبية و4 فضية و8 برونزية، وثالثا إسبانيا برصيد 26 ميدالية منها 6 ذهبية و11 فضية و9 برونزية.



وعربيًا تأتي مصر في الترتيب السادس برصيد 2 ذهبية و4 فضية و 6 برونزية والمغرب في الترتيب العاشر بذهبية وفضية والجزائر في الترتيب الثاني عشر بذهبية وبرونزية وتونس في الترتيب الرابع عشر بفضية و 2 برونزية.