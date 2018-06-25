بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:03 مساء
جماهير منتخب بنما تحتفل مع لاعبيها بالهدف التاريخي أمام انجلترا 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

بالرغم من أن شباك منتخب بلادها أمطرت بنصف دستة أهداف، أمام منتخب إنجلترا، احتفلت جماهير منتخب بنما بتسجيل هدفهم الأول في تاريخ كأس العالم، بطريقة هستيرية، عكست روخ ومعنى شرف المشاركة في المحفل العالمي «المونديال» الذي تحتضنه روسيا.

وقبل أن يسجل اللاعب فيليبي بالوي هدفًا في الدقيقة 78، مني مرماهم بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بـمونديال روسيا، لتنتهي المباراة «6-1».
وبات هذا الهدف هو الأول في تاريخ بنما ببطولة كأس العالم، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها إلى المونديال.

ويعد بالوي، رابع أكبر لاعب يسجل هدفًا بتاريخ المونديال «37 عامًا و120 يومًا»، بعد الكاميروني روجيه ميلا «42عامًا و39 يومًا»، والسويدي جانر جرين «37 عامًا، و236 يومًا»، والمكسيكي بلانكو «37 عامًا، و151 يومًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
الولايات المتحدة ترفض السماح لسولانا دخول أراضيها
دولى
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
ليبيا تكسب قضية تحكيمية مقامة أمام غرفة التجارة الدولية في باريس
ليبيا
اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟