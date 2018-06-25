بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال

جماهير منتخب بنما تحتفل مع لاعبيها بالهدف التاريخي أمام انجلترا 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

بالرغم من أن شباك منتخب بلادها أمطرت بنصف دستة أهداف، أمام منتخب إنجلترا، احتفلت جماهير منتخب بنما بتسجيل هدفهم الأول في تاريخ كأس العالم، بطريقة هستيرية، عكست روخ ومعنى شرف المشاركة في المحفل العالمي «المونديال» الذي تحتضنه روسيا.

وقبل أن يسجل اللاعب فيليبي بالوي هدفًا في الدقيقة 78، مني مرماهم بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بـمونديال روسيا، لتنتهي المباراة «6-1».

وبات هذا الهدف هو الأول في تاريخ بنما ببطولة كأس العالم، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها إلى المونديال.

ويعد بالوي، رابع أكبر لاعب يسجل هدفًا بتاريخ المونديال «37 عامًا و120 يومًا»، بعد الكاميروني روجيه ميلا «42عامًا و39 يومًا»، والسويدي جانر جرين «37 عامًا، و236 يومًا»، والمكسيكي بلانكو «37 عامًا، و151 يومًا».