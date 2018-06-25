المغرب تحرج إسبانيا وتودع المونديال من «الباب الكبير»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 10:28 مساء
من مباراة المعرب وإسبانيا 25 يونيو 2018 (الإنترنت)


 

أجبر المنتخب المغربي نظيره الإسباني على التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يودع مونديال روسيا اليوم، فيما تعادلت إيران مع البرتغال بهدف لهدف.

وضمنت إسبانيا (5 أهداف) التأهل في المركز الأول بفارق الأهداف المسجلة، تليها البرتغال (4 أهداف) في المركز الثاني.

بدأ المنتخب المغربي بالتسجيل من انفرادة بالحارس ديفيد دي خيا وضعها خالد بوطيب في الشباك من بين قدميه في الدقيقة 14.

ولم يدم التقدم المغربي سوى 5 دقائق حين أحرزت إسبانيا التعادل عبر إيسكو في الدقيقة 19، وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 81، وسجلت إسبانيا التعادل في الدقيقة 92 عبر أياغو أسباس بعد الرجوع إلى حكم الفيديو.

البرتغال وإيران

تقدمت البرتغال عبر ريكاردو كواريزما في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف، وفي الدقيقة 52 فشل كريستيانو رونالدو بمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء تمكن الحارس الإيراني من التصدي لها، وسجلت إيران التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 93.

وسيواجه المنتخب الإسباني صاحب صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، نظيره الروسي صاحب الأرض في دور الـ16 من البطولة، بعد تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني، فيما سيواجه البرتغال نظيره الأوروغياني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
الولايات المتحدة ترفض السماح لسولانا دخول أراضيها
دولى
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
ليبيا تكسب قضية تحكيمية مقامة أمام غرفة التجارة الدولية في باريس
ليبيا
اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟