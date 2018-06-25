المغرب تحرج إسبانيا وتودع المونديال من «الباب الكبير»

من مباراة المعرب وإسبانيا 25 يونيو 2018 (الإنترنت)





أجبر المنتخب المغربي نظيره الإسباني على التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يودع مونديال روسيا اليوم، فيما تعادلت إيران مع البرتغال بهدف لهدف.

وضمنت إسبانيا (5 أهداف) التأهل في المركز الأول بفارق الأهداف المسجلة، تليها البرتغال (4 أهداف) في المركز الثاني.

بدأ المنتخب المغربي بالتسجيل من انفرادة بالحارس ديفيد دي خيا وضعها خالد بوطيب في الشباك من بين قدميه في الدقيقة 14.

ولم يدم التقدم المغربي سوى 5 دقائق حين أحرزت إسبانيا التعادل عبر إيسكو في الدقيقة 19، وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 81، وسجلت إسبانيا التعادل في الدقيقة 92 عبر أياغو أسباس بعد الرجوع إلى حكم الفيديو.

البرتغال وإيران

تقدمت البرتغال عبر ريكاردو كواريزما في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف، وفي الدقيقة 52 فشل كريستيانو رونالدو بمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء تمكن الحارس الإيراني من التصدي لها، وسجلت إيران التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 93.

وسيواجه المنتخب الإسباني صاحب صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، نظيره الروسي صاحب الأرض في دور الـ16 من البطولة، بعد تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الإيراني، فيما سيواجه البرتغال نظيره الأوروغياني.