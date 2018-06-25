محمد صلاح يوجه كلمة للمصريين عقب «الكابوس» المونديالي

محمد صلاح في احدى مناوراته لاختراق دفاع السعودية 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

وجه لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، رسالة إلى الجماهير المصرية عقب الخسارة أمام السعودية 1 - 2 في اختتام منافسات المنتخبين في مونديال روسيا.

وقال نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي: «أوجه الشكر لكل الناس التي وقفت بجوار منتخب مصر، الموضوع كان صعبًا جدًا وهناك مجموعة من اللاعبين الصغار ولا يمتلكون الخبرات الكبيرة».

وأضاف صلاح في لقاء صحفي عقب المباراة: «لم نصعد كأس العالم منذ 28 عامًا وأعتذر للجميع، وإن شاء الله نكون متحمسين لكأس العالم المقبل، وأعتذر للجماهير المصرية».

من جانبه، أبدى حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري حزنه الشديد بسبب خسارة المباراة أمام المنتخب السعودي، وقال: هذه كرة القدم مكسب وخسارة وأن الفريق فعل ما عليه ولكن لم يكن التوفيق معهم.

وتابع حارس مرمى منتخب مصر، في لقاء عقب المباراة:«هذه هي كرة القدم واللعيبة فعلت ما عليها وأتمنى التوفيق للمنتخب في كأس العالم القادم، ونتأسف للشعب المصري كله ليس على نتيجة مباراة اليوم فقط ولكن على نتائج مباريات المونديال.»