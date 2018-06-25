محمد صلاح يوجه كلمة للمصريين عقب «الكابوس» المونديالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 08:15 مساء
محمد صلاح في احدى مناوراته لاختراق دفاع السعودية 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

وجه لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، رسالة إلى الجماهير المصرية عقب الخسارة أمام السعودية 1 - 2 في اختتام منافسات المنتخبين في مونديال روسيا.

وقال نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي: «أوجه الشكر لكل الناس التي وقفت بجوار منتخب مصر، الموضوع كان صعبًا جدًا وهناك مجموعة من اللاعبين الصغار ولا يمتلكون الخبرات الكبيرة».

وأضاف صلاح في لقاء صحفي عقب المباراة: «لم نصعد كأس العالم منذ 28 عامًا وأعتذر للجميع، وإن شاء الله نكون متحمسين لكأس العالم المقبل، وأعتذر للجماهير المصرية».

من جانبه، أبدى حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري حزنه الشديد بسبب خسارة المباراة أمام المنتخب السعودي، وقال: هذه كرة القدم مكسب وخسارة وأن الفريق فعل ما عليه ولكن لم يكن التوفيق معهم.

وتابع حارس مرمى منتخب مصر، في لقاء عقب المباراة:«هذه هي كرة القدم واللعيبة فعلت ما عليها وأتمنى التوفيق للمنتخب في كأس العالم القادم، ونتأسف للشعب المصري كله ليس على نتيجة مباراة اليوم فقط ولكن على نتائج مباريات المونديال.»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟