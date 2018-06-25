إنجازان تاريخيان للحضري في مونديال روسيا

عصام الحضري أكبر لاعب في تاريخ المونديال 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

دخل حارس مرمى منتخب مصرالمخضرم عصام الحضري الملقب بـ «السد العالي»، تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنًا يلعب في نهائيات البطولة، بعد مشاركته في المباراة الختامية لبلاده ضد السعودية، ضمن مونديال روسيا 2018.

وحطم السد العالي، الذي بلغ عمره اليوم 45 عامًا وخمسة أشهر و13 يومًا، الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عامًا وثلاثة أيام.

كما حقق عصام الحضري إنجازًا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة المهاجم السعودي فهد مساعد المولد من علامة الجزاء، في مباراة منتخب بلادهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات، ضمن بطولة كأس العالم 2018 والتي انتهت بفوز السعودية 2 - 1.