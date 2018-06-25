«الإرادة» تهدي منتخب السعودية فوزًا تاريخيًا على مصر في وداع المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 06:11 مساء
فرحة منتخب السعودية بعد الفوز على مصر في المونديال الروسي 25 يونيو 2018 (الإنترنت)


فاز المنتخب السعودي على نظيره المصري في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجله سالم الدوسري.

سجل لمصر محمد صلاح في الدقيقة 22 بكرة لعبها فوق الحارس السعودي، وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 51 سجلها سلمان الفرج بنجاح محققًا التعادل للسعودية.

وشارك حارس المرمى المخضرم، عصام الحضري (45 عامًا)، أساسيًا في المباراة، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي تصدى لها الحضري وحرم فهد المولد من التسجيل، إلا أن سالم الدوسري توج السيطرة السعودية إلى فوز شرفي في ديربي الكرة العربية في الدقيقة 95.

وفي المباراة الثانية في المجموعة فازت أوروغواي على روسيا 3-0 وتأهلت إلى الدور الثاني في المركز الأول متبوعة بالمنتخب الروسي.

 

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