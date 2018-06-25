صلاح يطيح بمجدي عبدالغني ويعادل رقمًا مصريًا عمره 84 سنة

محمد صلاح لحظة تسديد الكرة من فوق حارس السعودية 25 يونيو 2018 (الإنترنت)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الأول للفراعنة، في شباك السعودية، خلال مواجهة الفريقين بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بالمونديال.

وهز صلاح، الشباك السعودية، في الدقيقة 22، مستغلًا تقدم حارس مرمى الخصم، ليصبح مسجلاً لهدفين في المونديال ليطيح بلاعب مصر السابق، مجدي عبدالغني الذي سجل هدف مصر الوحيد في نسخة 90 بإيطاليا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن محمد صلاح، سجل في آخر 5 مباريات له مع منتخب مصر، ورفع صلاح رصيده إلى هدفين ليعادل رصيد عبد الرحمن فوزي، لاعب منتخب مصر الذي سجل ثنائية في مباراة المجر بمونديال 1934 بإيطاليا، كما بادر منتخب مصر بالتسجيل أولًا في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وأضافت الشبكة "صلاح سجل هدفين، بواقع هدف، خلال مباراتي روسيا والسعودية، من تسديدتين له، تحت الخشبات الثلاث، في المونديال».



يذكر أن محمد صلاح، سجل 50 هدفًا خلال 58 مباراة مع المنتخب المصري وفريقه ليفربول، منذ انضمامه لصفوف الريدز، في الميركاتو الصيفي الماضي