مصر تضع السد العالي والفرعون صلاح أمام السعودية

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية (بوابة الوسط)

أعلن منذ قليل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به منتخب السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

ويلتقي الشقيقان العربيان في لقاء غير مؤثر بعد تأكد خروجهما من حسابات التأهل التي ضمنها بشكل كبير الطرفان الآخران في المجموعة، روسيا والأوروغواي، اللذان سيلتقيان في نفس الموعد في تمام الساعة الرابعة اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا لتحديد أول وثاني المجموعة.

كوبر قرر الدفع بالحارس الدولي الشهير بـ«السد العالي»، عصام الحضري، ضمن التشكيل الأساسي للفراعنة أمام السعودية بعد أن غاب عن مباراتي مصر أمام أوروغواي وروسيا لصالح محمد الشناوي.

وبمشاركة الحضري المنتظرة يكون سجل نفسه كأكبر مشارك في المحفل الدولي سنًّا، حيث يبلغ (45 عامًا).

كوبر قرر أيضًا الدفع بنجم الفريق المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وسط كم غير عادي من المشاكل التي تحاصر اللاعب بعد تماثله للشفاء، ليشهد التشكيل: عصام الحضري في حراسة المرمى وأحمد فتحي في الناحية اليمنى ومحمد عبد الشافي في اليسرى وفي القلب علي جبر وأحمد حجازي، بينما في خط الوسط يتواجد محمد النني وطارق حامد، وفي الوسط المهاجم عبدالله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح خلف المهاجم الأوحد مروان محسن.

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية (بوابة الوسط)