مصر تضع السد العالي والفرعون صلاح أمام السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 03:08 مساء
تشكيل منتخب مصر أمام السعودية (بوابة الوسط)

أعلن منذ قليل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به منتخب السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

ويلتقي الشقيقان العربيان في لقاء غير مؤثر بعد تأكد خروجهما من حسابات التأهل التي ضمنها بشكل كبير الطرفان الآخران في المجموعة، روسيا والأوروغواي، اللذان سيلتقيان في نفس الموعد في تمام الساعة الرابعة اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا لتحديد أول وثاني المجموعة.  

كوبر قرر الدفع بالحارس الدولي الشهير بـ«السد العالي»،  عصام الحضري، ضمن التشكيل الأساسي للفراعنة أمام السعودية بعد أن غاب عن مباراتي مصر أمام أوروغواي وروسيا لصالح محمد الشناوي.

وبمشاركة الحضري المنتظرة يكون سجل نفسه كأكبر مشارك في المحفل الدولي سنًّا، حيث يبلغ (45 عامًا).

كوبر قرر أيضًا الدفع بنجم الفريق المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وسط كم غير عادي من المشاكل التي تحاصر اللاعب بعد تماثله للشفاء، ليشهد التشكيل: عصام الحضري في حراسة المرمى وأحمد فتحي في الناحية اليمنى ومحمد عبد الشافي في اليسرى وفي القلب علي جبر وأحمد حجازي، بينما في خط الوسط يتواجد محمد النني وطارق حامد، وفي الوسط المهاجم عبدالله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح خلف المهاجم الأوحد مروان محسن.

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟