بالفيديو: كريستيانو يطلب النوم من الإيرانيين

جماهير إيران أمام الفندق في الإطار الأيمن وكريستيانو في النافذة في الإطار الأيسر (إنترنت)

يلتقي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا منتخبا البرتغال وإيران ضمن تصفيات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس العالم المقام في روسيا.

ويلتقي في نفس الموعد منتخبا إسبانيا والمغرب لتحديد بطلي المجموعة حيث يتنافس الأسبان والبرتغاليون بقوة بعد تأكد خروج المغرب بخسارتين بينما في رصيد الثنائي الأوروبي 4 نقاط من تعادلهما في الافتتاح ثم فوز إسبانيا على إيران والبرتغال على المغرب ويبقى لإيران فرصة من بعيد لحصولها على ثلاث نقاط من المغرب في الافتتاح.

الجمهور الإيراني حرص على التجمع أسفل فندق إقامة منتخب البرتغال لتعمد إزعاج اللاعبين الأمر الذي دفع نجم الفريق كريستيانو رونالدو للخروج لهم من النافذة للإشارة لهم برغبته في النوم.

كريستيانو بات من هدافي البطولة بأربعة أهداف سجل في الافتتاح (هاتريك) في إسبانيا وهدفا رابعا في المغرب بينما يتصدر القائمة مهاجم انجلترا هاري كين برصيد خمسة أهداف.