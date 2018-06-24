الجزائر تقيل رابح ماجر من تدريب «الخضر»

رابح ماجر (أرشيفية: الإنترنت)



قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الوطني الأول بسبب سوء النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية لمحاربي الصحراء.

وقال وزير الرياضة الجزائري، محمد حطاب، في تصريح صحفي: «كان من واجبنا اتخاذ هذا القرار لأنه الفريق الوطني، ومن ثم فإن القرار لم يكن من أجل الانتقام، لكن رابح ماجر لاعب كبير سابقا، وهو مدرسة في كرة القدم الجزائرية، لكنه لم يحقق النجاح مع منتخبنا»، ، بحسب الصحف الجزائرية.

ويعد رابح ماجر، الذي تولى تدريب الجزائر في أكتوبر الماضي، خلفا للإسباني لوكاس الكاراز، أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، وكانت أفضل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو البرتغالي، وصنف خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الماضي.