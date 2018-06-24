الإنجليز يروجون لإبعاد صلاح عن منتخب مصر بسبب السياسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:46 مساء
محمد صلاح ورئيس الشيشان في قصر غروزني (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت شبكة CNN الأميركية بأن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قد يتخذ القرار و يعتزل دوليًا عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم بسبب ما يفعله المسؤولون في اتحاد الكرة المصري .

وحسب CNN، قال مصدر مقرب من اللاعب، إن صلاح يفكر بشكل جاد في تعليق حذائه دوليًا بسبب لقائه بالرئيس الشيشاني رازمان قادريوف و حصوله على شرف المواطنة الشيشانية .

وشددت الشبكة الإخبارية الأميركية، إلى أن صلاح غير سعيد بما حدث في الشيشان حيث يتواجد منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم بروسيا، لأنه يرفض خلط الرياضة بالسياسة و يريد التركيز فقط على كرة القدم و هو الأمر الذي لم يجده من مسؤولي اتحاد الكرة في مصر .

على الجانب الآخر، وحسب وسائل إعلام مصرية، هناك توجه من بعض وسائل الإعلام البريطانية للضغط على رئيس الشيشان باستخدام صلاح ودفعه للاعلان عن رفضه لزيارة رئيس الشيشان وحق المواطنة الذي أهداه لنجم ليفربول.

يذكر أن وسائل إعلام إنجليزية هاجمت صلاح بسبب ظهوره إلى جانب زعيم الشيشان، الذي يتهم بممارسات ضد الديمقراطية في بلاده.

 

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