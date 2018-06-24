صورة لمشجعة إيرانية في المونديال تفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:14 مساء
فتاة إيرانية تشجع منتخب بلادها أمام إسبانيا، وتحمل بطاقة المباريات بصورة محتلفة (موقع CNN عربية)

 مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عليها صورة مثيرة التقطت لإحدى المشجعات الإيرانيات خلال المباراة التي جمعت المنتخب الإيراني بنظيره الإسباني الأربعاء الماضي.

وبدت المشجعة الإيرانية في المدرجات مختلفة تماما عن صورتها الشخصية الموجودة على بطاقة هويتها التشجيعية، وفقًا لـ«CNN عربية»، حيث ظهرت الفتاة في الصورة الشخصية مرتدية حجابا يغطي رأسها وجزءا من رقبتها، بينما ظهرت في المدرجات بدون حجاب، كاشفة بطنها.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة إيران وإسبانيا، التي تدخل ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، انتهت بفوز إسبانيا بهدف مقابل لاشيء.

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