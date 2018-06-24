مطعم أميركي يعتذر للروسيات ولاعبي المونديال بسبب «الحمل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 05:50 مساء
احدى المشجعات الروسيات ترفع علم بلادها في مدرجات المونديال (أرشيفية - الإنترنت)

قدم مطعم «برغر كينغ» في روسيا، اعتذاره عن إعلان نشره خلال كأس العالم 2018، عرض فيه على النساء مبلغا ماليا، كجائزة في حال «الحمل» من أحد اللاعبين المشاركين في المونديال الروسي.

وسبق أن وعد مطعم الوجبات السريعة السيدات الروسيات بجائزة مالية قيمتها 47 ألف دولار ووجبات «ووبر» مجانية، في حال «الحمل» من أحد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وفقًا لـ«CNN عربية».

ونشرالإعلان عبر الصفحات الخاصة بالمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفه وتقديم اعتذار عنه، بسبب الهجوم الشرس الذي تلقاه المطعم من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نائبة روسية كانت قد طالبت النساء الروسيات بعدم إقامة علاقات مع الرجال الغرباء خلال فترة تنظيم المونديال، لتجنب انتشار ظاهرة «الأم العزباء» بعد نهاية المحفل العالمي.

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